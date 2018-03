Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 16. März 2018 09:16 publiziert 16. März 2018 - 09:16

Vor der Präsidentenwahl in Russland an diesem Sonntag hat Präsident Wladimir Putin die Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. "Ich appelliere an Sie: Gehen Sie am Sonntag ins Wahllokal", sagte Putin in einer Video-Ansprache, die der Kreml am Freitag veröffentlichte.

Von der Abstimmung hänge die Zukunft Russlands ab. Wenn man sein Wahlrecht nicht nutze, falle diese wichtige Entscheidung ohne Rücksicht auf die persönliche Meinung, sagte Putin.

Die Wiederwahl Putins gilt als gesetzt. Der 65-Jährige steuert auf eine vierte Amtszeit zu, er ist bereits seit 18 Jahren an der Macht. Staatlichen Umfragen zufolge liegt der Staatschef konstant bei rund 70 Prozent der Stimmen. Eine niedrige Wahlbeteiligung könnte dem Kreml jedoch zu schaffen machen.

Viele Russen wollen am Sonntag nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, weil es ihrer Ansicht nach keine echten Herausforderer für Putin gibt. Kremlkritiker Alexej Nawalny, dem besonders junge Menschen folgen, hat zudem zu einem Boykott der Abstimmung aufgerufen.

Neuer Inhalt Horizontal Line