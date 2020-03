Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Samstag das Gesetz für die bisher grösste Verfassungsänderung seines Landes unterzeichnet, das ihm die Präsidentschaft bis 2036 sichern könnte. Quelle: AP Fotograf: Pavel Golovkin Restriktionen: Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

