16. März 2018 - 14:30

Andri Ragettli feiert auf der Seiser Alm in Italien am Freitag seinen 11. Podestplatz seiner Karriere.

Der 19-jährige Bündner wurde beim Slopestyle-Wettkampf der Ski-Freestyler dank eines gelungenen ersten Runs (91,20 Punkte) Zweiter hinter dem Amerikaner Nicholas Goepper.

Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang (7. Rang) gewann der Flimser zum zweiten Mal nach 2016 die Kristallkugel als Sieger der Gesamtwertung. Ragettli stand bei allen fünf Weltcup-Events, an denen er in dieser Saison angetreten ist, auf dem Podest, einmal am 13. Januar im amerikanischen Snowmass sogar zuoberst.

Bei den Frauen entschied die Amerikanerin Caroline Claire die Konkurrenz auf der Seiser Alm für sich.

