Dieser Inhalt wurde am 24. Mai 2018 15:17 publiziert 24. Mai 2018 - 15:17

Der Raumfrachter "Cygnus" bereitet sich zum Andocken an der Internationalen Raumstation ISS vor.

Mit wissenschaftlichen Experimenten an Bord ist der private Raumfrachter "Cygnus" an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der Frachter sei am Donnerstag mit einem Roboterarm eingefangen und angekoppelt worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Am Montag war "Cygnus" zu seinem bereits neunten Versorgungsflug gestartet. An Bord des Frachters sind rund 3400 Kilogramm Nachschub und zahlreiche wissenschaftliche Experimente für die Astronauten - unter anderem zu Wechselwirkungen im Erdmagnetfeld oder zum weltweiten Funkverkehr.

Ebenfalls an Bord ist das "Cold Atom Laboratory" (CAL), ein Eisschrank-grosses Labor, mit dem der kälteste Punkt im Universum geschaffen werden soll.

