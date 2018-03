Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

24. Februar 2018

Real Madrid löst in der 25. Runde der spanischen La Liga die Pflichtaufgabe gegen Deportivo Alaves souverän und siegt 4:0. Auch Barcelona gibt sich daheim keine Blösse.

Obwohl mit den verletzten Luka Modric, Toni Kroos und Marcelo sowie dem gesperrte Sergio Ramos gleich mehrere Leistungsträger fehlten, blieb Real Madrid gegen Alaves ungefährdet. Ronaldo traf kurz vor der Pause zum 1:0 und nach einer guten Stunde zum 3:0. Die weiteren Torschützen in der zweiten Halbzeit waren Gareth Bale und Karim Benzema.

Der in den letzten Monaten oft kritisierte Benzema brillierte mit zwei Assists und dem in der 89. Minute verwandelten Penalty. Der Franzose durfte zum Elfmeter antreten, obwohl sich Ronaldo die Möglichkeit bot, mit seinem dritten Treffer sein 300. Tor in der spanischen Meisterschaft zu erzielen. Real Madrid verkürzte dank dem Sieg den Rückstand auf das zweitplatzierte Atletico Madrid auf vier Punkte.

Der souveräne Tabellenführer Barcelona kam in der 25. Runde zum 20. Sieg. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Girona (6:1) gerieten die Katalanen zwar nach etwas mehr als zwei Minuten 0:1 in Rückstand, doch die Wende liess nicht lange auf sich warten. Bis zur Pause hatte Barcelona dank je zwei Toren von Luis Suarez und Lionel Messi aus dem Rückstand eine 4:1-Führung gemacht. Suarez, der auch zu zwei Toren die Vorlage gab, traf nach der Pause ein weiteres Mal.

Resultate und Rangliste:

Real Madrid - Alaves 4:0 (1:0). - 75'181 Zuschauer. - Tore: 44. Ronaldo 1:0. 46. Bale 2:0. 61. Ronaldo 3:0. 89. Benzema (Foulpenalty) 4:0.

Barcelona - Girona 6:1 (4:1). - 85'417 Zuschauer. - Tore: 3. Portu 0:1. 5. Suarez 1:1. 30. Messi 2:1. 36. Messi 3:1. 44. Suarez 4:1. 66. Coutinho 5:1. 76. Suarez 6:1.

Celta Vigo - Eibar 2:0.

Leganes - Las Palmas 0:0.

1. FC Barcelona 25/65 (68:12). 2. Atlético Madrid 24/55 (36:9). 3. Real Madrid 25/51 (62:27). 4. Valencia 24/46 (47:28). 5. FC Sevilla 24/39 (31:35). 6. Villarreal 24/38 (35:29). 7. Celta Vigo 25/35 (43:37). 8. Eibar 25/35 (32:38). 9. Girona 25/34 (35:36). 10. Getafe 24/33 (29:21). 11. Betis Sevilla 24/33 (41:50). 12. Leganes 25/30 (21:28). 13. San Sebastian 24/29 (46:45). 14. Athletic Bilbao 24/28 (24:27). 15. Alaves 25/28 (22:37). 16. Espanyol Barcelona 25/28 (22:32). 17. Levante 24/20 (21:38). 18. Las Palmas 25/19 (18:52). 19. Deportivo La Coruña 25/18 (24:53). 20. Malaga 24/13 (15:38).

