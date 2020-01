Dieser Inhalt wurde am 9. Januar 2020 23:58 publiziert

Völlig ausgebrannt: die Recyclinganlage in Wallisellen bei Zürich.

Ein Brand in einer Recyclinganlage hat am Donnerstagabend in Wallisellen bei Zürich ein Grossaufgebot von Rettungskräften ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Um 20.40 Uhr gingen nach Angaben der Kantonspolizei Zürich Meldungen ein, wonach es in einer Recyclinganlage an der Kiesbachstrasse lichterloh brannte. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand, der in einem Sperrgutbunker ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Trotz der grossen Rauchentwicklung bestand für die Bevölkerung und die Umwelt laut Polizei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Die Kiesbachstrasse musste wegen der Löscharbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Am Gebäude entstand kein Sachschaden;die Kosten für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten werden allerdings auf mehrere Tausend Franken geschätzt. Die Brandursache wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Neuer Inhalt Horizontal Line