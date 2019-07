Dieser Inhalt wurde am 22. Juli 2019 17:42 publiziert

Ein 74-jähriger Mann ist am Samstag im Berner Oberland mutmasslich von einem Stier angegriffen worden. Er verstarb zwei Tage später im Spital. (Symbolbild)

Ein 74-jähriger Mann ist am Samstag vor einem Stall in Adelboden im Berner Oberland mutmasslich von einem Stier getroffen worden und gestürzt. Am Montag erlag der Rentner im Spital seinen Verletzungen.

Gemäss Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland und der Kantonspolizei Bern wies der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte am Samstagmorgen schwere Kopfverletzungen auf. Er wurde per Helikopter ins Spital geflogen, wo er zwei Tage später verstarb.

Nach ersten Abklärungen hatte sich der Mann auf einem asphaltierten Vorplatz einer Stallung aufgehalten. Aus noch zu klärenden Gründen war es mutmasslich zu einem Kontakt zwischen einem Stier und dem Mann gekommen. Der Mann stürzte in der Folge und dürfte sich dabei die schweren Kopfverletzungen zugezogen haben. Weitere Ermittlungen zum Unfall sind im Gang.

