Die Cabrio-Seilbahn auf das Stanserhorn wird am Samstag ausser Betrieb bleiben und erst am Sonntagmorgen wieder Gäste transportieren. Reparaturarbeiten wurden nötig, weil ein Lager eines Seilumlenkrades in der Bergstation defekt ist. (Archivbild)

Die Cabrio-Luftseilbahn auf das Stanserhorn steht auch am Samstag noch still. Erst am Sonntag um 8.15 Uhr werde der Betrieb wieder aufgenommen, teilte die Stanserhorn-Bahn am Samstag mit.

Bis dahin liefen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren, heisst es in der Mitteilung weiter. Externe Spezialisten und das Team Technik der Stanserhorn-Bahn haben die Reparaturen des Umlenkrades am Samstagmorgen um 6.30 Uhr aufgenommen.

Stanserhorn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger war am Samstagvormittag noch davon ausgegangen, dass der Betrieb bereits im Verlauf des Nachmittags wieder aufgenommen werden könne. Nun muss die Bergbahn auch ein für den Abend geplantes Candle Light Dinner absagen.

Hintergrund des Betriebsunterbruchs ist, dass am frühen Freitagabend das Überwachungssystem der Bahn einen Nothalt ausgelöst hatte - dies wegen eines defekten Lagers eines Seilumlenkrades in der Bergstation.

Insgesamt 33 Passagiere, die sich in den beiden Kabinen befanden als es zum Nothalt kam, sind im überbrückten Fahrmodus an die Zielstationen gefahren worden. Zwischen 150 und 200 Personen, die sich am Freitagabend noch auf dem Berg befanden, wurden ab 20 Uhr mit Helikoptern evakuiert.

