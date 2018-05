Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 27. Mai 2018 17:26 publiziert 27. Mai 2018 - 17:26

Daniel Ricciardo feiert im Grand Prix von Monaco einen Start-Ziel-Sieg. Dahinter klassieren sich die WM-Kontrahenten Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.

Der 28-jährige Australier Ricciardo hatte schon sämtliche Trainings im Fürstentum dominiert und zelebrierte nach seiner zweiten Karriere-Pole-Position einen Start-Ziel-Sieg. Am Ende lag er sieben Sekunden vor Vettel und schenkte seinem Team Red Bull-Renault in dessen 250. GP-Rennen einen Jubiläums-Triumph.

In der WM-Wertung konnte Vettel den Rückstand auf Hamilton minim verkürzen und liegt nach sechs von 21 Saisonrennen noch 14 Zähler zurück (96:110). Ricciardo verbesserte sich dank seines 7. GP-Sieges, dem zweiten in diesem Jahr, mit 72 Punkten in den 3. Rang auf Kosten von Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen. Das finnische Duell um Rang 4 entschied Räikkönen im Ferrari mit 0,7 Sekunden gegenüber Bottas im Mercedes.

In einem Rennen fast ohne Überholmanöver verpassten die Fahrer von Alfa Romeo Sauber die Punkteränge: Der Schwede Marcus Ericsson wurde undankbarer Elfter. Am Ende fehlten ihm hinter Carlos Sainz im Renault nur gerade 0,8 Sekunden auf seinen dritten WM-Punkt in dieser Saison. Bei seinem Teamkollegen Charles Leclerc versagten sechs Runden vor Schluss die Bremsen, der Rookie knallte ausgangs des Tunnels von hinten in den Toro Rosso-Honda von Brendon Hartley. Beide schieden aus.

Resultate

Monte Carlo. Grand Prix von Monaco (78 Runden à 3,34 km/260,52 km): 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:42:54,807 (151,750 km/h). 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 7,336 Sekunden zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 17,013. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 18,127. 5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 18,822. 6. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 23,667. 7. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 24,331. 8. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 24,839. 9. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 25,317. 10. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1:09,013. 11. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari,1:09,864. 12. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1:10,461. 13. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1:14,823. 14. eine Runde zurück: Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 15. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 16. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 17. zwei Runden zurück: Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. - 20 Fahrer gestartet, 17 klassiert.

Ausfälle: Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault (53. Runde/an 7. Stelle liegend): Getriebeschaden. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda (72./11.): Unfall. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari (72./12): Unfall.

Startaufstellung: 1 Ricciardo 1:10,810 (169,654 km/h). 2 Vettel 0,229. 3 Hamilton 0,422. 4 Räikkönen 0,456. 5 Bottas 0,631. 6 Ocon 1,251. 7 Alonso 1,300. 8 Sainz 1,320. 9 Perez 1,344. 10 Gasly 1,411. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Hülkenberg. 12 Vandoorne. 13 Sirotkin. 14 Leclerc. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 15 Hartley. 16 Ericsson. 17 Stroll. 18* Grosjean. 19 Magnussen. 20** Verstappen. - * = Rückversetzung um drei Startplätze (Kollision mit Hülkenberg und Gasly im GP von Spanien). - ** = Trainingsverzicht nach Unfall im dritten Training. - 19 Fahrer im Training.

WM-Stand (6/21). Fahrer: 1. Hamilton 110. 2. Vettel 96. 3. Ricciardo 72. 4. Bottas 68. 5. Räikkönen 60. 6. Verstappen 35. 7. Alonso 32. 8. Hülkenberg 26. 9. Sainz 20. 10. Magnussen 19. 11. Gasly 18. 12. Perez 17. 13. Ocon 9. 14. Leclerc 9. 15. Vandoorne 8. 16. Stroll 4. 17. Ericsson 2. 18. Hartley 1. - Teams: 1. Mercedes 178. 2. Ferrari 156. 3. Red Bull-Renault 107. 4. Renault 46. 5. McLaren-Renault 40. 6. Force India-Mercedes 26. 7. Toro Rosso-Honda 19. 8. Haas-Ferrari 19. 9. Alfa Romeo Sauber-Ferrari 11. 10. Williams-Mercedes 4.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Kanada in Montreal am 10. Juni.

