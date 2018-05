Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. Mai 2018

Richemont hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 von einer weltweit gestiegenen Nachfrage nach Schmuck und Uhren profitiert. Der Umsatz kletterte um 3 Prozent auf 10,98 Milliarden Euro. Der Reingewinn legte um 1 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro zu.

Zu konstanten Wechselkursen beziehungsweise in Lokalwährungen wuchs Richemont mit 8 Prozent, wie aus den am Freitag publizierten Zahlen hervorgeht. Dabei hat sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte etwas abgeschwächt. Im ersten Halbjahr hatte die Gruppe noch einen Anstieg von 12 Prozent ausgewiesen.

Besonders gut hat sich das Geschäft in der Region Asien-Pazifik mit zweistelligen Wachstumsraten entwickelt, während das Geschäft in Europa schwächelte. Und nach Produktkategorien übertrumpfte die Schmucksparte mit einem Wachstum die Uhrmacher, die einen Umsatzrückgang verzeichneten.

Der Betriebsgewinn (Ebit) der Gruppe nahm im Berichtsjahr um 5 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro zu. Wären die Sonderbelastungen im Umfang von 208 Millionen nicht gewesen, dann hätte der Ebit um 10 Prozent zugelegt, wird betont. Unter dem Strich weist der Luxusgüterkonzern einen gegenüber dem Vorjahr nur leicht höheren Gewinn von 1,22 Milliarden aus.

Die Aktionäre kommen in den Genuss einer je Titel um 10 Rappen auf 1,90 Franken erhöhten Dividende. Ein Aktienrückkaufprogramm wurde keines angekündigt.

Im Ausblick äussert sich Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär Johann Rupert gewohnt zurückhaltend. Nach wie vor sieht er die Richemont-Marken wie Cartier, IWC oder Piaget am Markt gut positioniert, um langfristige Erfolge zu erzielen.

