Dieser Inhalt wurde am 5. März 2018 17:37 publiziert 05. März 2018 - 17:37

Der Schauspieler Rick Okon dreht derzeit seinen ersten "Tatort" als Hauptkommissar Jan Pawlak in Dortmund. Er ersetzt Stefan Konarske alias Daniel Kossik. (Archivbild)

Der deutsche Schauspieler Rick Okon ist künftig als "Tatort"-Hauptkommissar Jan Pawlak in Dortmund im Einsatz. Er übernimmt dort die Stelle von Daniel Kossik (Stefan Konarske), der vom Dortmunder "Tatort"-Team zum Landeskriminalamt (LKA) nach Düsseldorf wechselte.

Bereits Anfang Februar war der 28-jährige Okon ("Die Stadt und die Macht", "Lobbyistin") in der jüngsten "Tatort"-Folge "Tollwut" als verdeckter Ermittler zu sehen, der in der Dortmunder Jugendvollzugsanstalt als Häftling eingeschleust worden war. Als Jan Pawlak ermittelt er künftig zusammen mit den Kollegen Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Nora Dalay (Aylin Tezel).

In ihrem neuen Fall - Arbeitstitel "Zorn" - müssen die Dortmunder Kommissare den Mord an einem ehemaligen Bergmann aufklären, der erschossen am Ufer der Emscher aufgefunden wurde. Gedreht wird bis Ende März, der Fall soll Ende 2018 zu sehen sein.

