8. Oktober 2018

Die Schweizer Nationalmannschaft wird die beiden Partien der Nations League am Freitag in Belgien und am Montag in Island ohne Torhüter Roman Bürki und Stürmer Breel Embolo bestreiten.

Die beiden Bundesliga-Profis reisten wenige Stunden nach Beginn des Zusammenzugs in Zürich aus gesundheitlichen Gründen wieder ab.

Dortmunds Torhüter Bürki klagte über Probleme an der Leiste, Schalke-Stürmer Embolo leidet an einer Schulterverletzung. Für die beiden nominierte Nationaltrainer Vladimir Petkovic David von Ballmoos (Young Boys) und Renato Steffen (VfL Wolfsburg) nach.

Für Keeper Von Ballmoos ist es das erste Aufgebot überhaupt, Steffen gehörte letztmals im Frühjahr 2017 zum Kreis der Nationalmannschaft.

Positive Eindrücke bestätigen

Für Petkovic geht es in den Partien am Freitag in Brüssel gegen den WM-Dritten Belgien und am Montag in Reykjavik gegen Island darum, die positiven Eindrücke der beiden Partien im September gegen Island (6:0) und in England (0:1) zu bestätigen. "Es sind zwei schwierige Spiele", sagte Petkovic. "Aber wir versuchen, weitere Punkte zu sammeln und uns eine gute Ausgangslage für den November zu schaffen." Am 18. November empfängt die Schweiz Belgien zum Abschluss der Gruppenphase der Nations League.

Da die Nationalmannschaft bereits am Mittwoch nach Belgien reist, bezog sie für einmal in der Stadt Zürich Quartier. Nach einem weiteren Training am Dienstag in Niederhasli folgt am Mittwoch eine Einheit im Stadion Letzigrund, ehe der SFV-Tross nach Brüssel fliegt.

