Die Schweizer NHL-Cracks präsentieren sich in der Nacht auf Sonntag in Skorerlaune. Roman Josi führt Nashville mit zwei Toren gegen Boston zum Sieg, auch Nino Niederreiter verbucht zwei Punkte.

Roman Josi hatte massgeblichen Anteil am 4:3-Sieg nach Verlängerung der Nashville Predators beim diesjährigen Stanley-Cup-Finalisten Boston Bruins. Der Captain erzielte jeweils nach einer Einzelleistung das 1:1 und das 3:2 und wurde zum besten Spieler des Abends gewählt. Der Berner Verteidiger setzte damit seinen persönlichen Höhenflug fort, traf er doch im vierten Spiel in Folge. In bislang 35 Spielen in dieser Saison gelangen Josi 13 Treffer und 20 Assists.

Ebenfalls zwei Skorerpunkte verbuchte Nino Niederreiter, der Churer konnte aber die 2:4-Niederlage der Carolina Hurricanes gegen die Florida Panthers (ohne Denis Malgin) nicht verhindern. Niederreiter traf zum 1:3 und bereitete das 2:4 vor. Für Carolina war es die erste Niederlage in der regulären Spielzeit seit dem 0:2 Anfang Dezember gegen Boston.

Auch Luca Sbisa, Dean Kukan und Jonas Siegenthaler liessen sich je einen Assist gutschreiben und kamen mit ihren Teams zu Erfolgserlebnissen. Winnipeg siegte auswärts gegen die Minnesota Wild (mit Kevin Fiala) gleich mit 6:0, Columbus setzte sich zuhause gegen die New Jersey Devils (mit Hischier und Müller) 5:1 durch und Washington gewann gegen Tampa Bay 3:1. Die Capitals sind mit 57 Punkten das klar stärkste Team der Liga.

Neuer Inhalt Horizontal Line