Was wünscht sich Ronaldinho an seinem 40. Geburtstag im Gefängnis in Paraguay? Churrasco für alle!

Wie "ESPN Brasil" unter Berufung auf einen Direktor des Gefängnisses in der Hauptstadt Asuncion berichtete, in welchem der brasilianische Weltmeister von 2002 seit zwei Wochen sitzt, wünschte Ronaldinho zu seinem runden Geburtstag ein Churrasco-Grillfest mit seinen Mitgefangenen. "Wir bieten Vollverpflegung für Gefangene an, aber sie können Essen von draussen bekommen oder drinnen zubereiten", wird der Direktor zitiert.

Dem Bericht zufolge war Ronaldinho in den vergangenen Tagen niedergeschlagen. Wegen dem Coronavirus haben nur noch die Anwälte Zutritt zum Gefängnis. Zuvor hätte der Ex-Profi vom FC Barcelona Fans empfangen und Autogramme gegeben.

Ronaldinho soll fast uneingeschränkte Freiheit haben, sich im Innenhof zu bewegen und die meiste Zeit mit Futsal verbringen. Einem Medienbericht zufolge nahm er in der Haft an einem Turnier teil und schoss seine Mannschaft zum 11:2-Sieg. Der Hauptgewinn war ein geräuchertes Schwein.

Ronaldinho und sein Bruder Roberto Assis waren kurz nach der Einreise in Paraguay mit gefälschten Pässen erwischt und festgenommen worden. Wegen des Verdachts auf eine Verwicklung in Geldwäscherei-Geschäfte erhob die Staatsanwaltschaft des Landes Anklage gegen Ronaldinho und Roberto Assis. Die Verteidigung ist wiederholt mit dem Versuch gescheitert, die Brüder aus dem Gefängnis zu holen.

Ehemalige Mitspieler wie Ronaldo oder Rivaldo ehrten Ronaldinho zu seinem Geburtstag mit Glückwünschen und Unterstützerbotschaften. Andere, wie sein Ex-Trainer bei Gremio Porto Alegre, bedauerten seinen tiefen Fall.

