Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 27. Oktober 2018 20:15 publiziert 27. Oktober 2018 - 20:15

Cristiano Ronaldo erzielt zum dritten Mal in Folge entscheidende Tore für Juventus Turin. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Aufsteiger Empoli kehrt der Superstar das Spiel nach der Pause im Alleingang.

Zunächst war Ronaldo mittels Foulpenalty erfolgreich, dann traf er in der 70. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus halbrechter Position und aus über 20 Metern.

Damit ist Ronaldo nach schwierigen Anfangswochen in Italien mit seiner persönlichen Bilanz wieder auf Kurs. Es waren in Empoli seine Saisontore 6 und 7 in der Serie A. Besser ist nur der polnische Stürmer Krzysztof Piatek (9 Treffer) von Genoa. Juventus selber ist ohnehin in der Spur. Das 2:1 in Empoli war der neunte Sieg im zehnten Spiel und die richtige Reaktion auf das 1:1 vor Wochenfrist im Heimspiel gegen Genoa.

Telegramme und Ranglisten:

Atalanta Bergamo - Parma 3:0 (0:0). - 18'152 Zuschauer. - Tore: 55. Gagliolo (Eigentor) 1:0. 72. Palomino 2:0. 80. Mancini 3:0. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 84.).

Rangliste: 1. Juventus Turin 10/28 (21:7). 2. Napoli 9/21 (18:10). 3. Inter Mailand 9/19 (13:6). 4. Lazio Rom 9/18 (13:9). 5. Sampdoria Genua 9/15 (12:4). 6. Fiorentina 9/14 (15:7). 7. AS Roma 9/14 (16:12). 8. Sassuolo 9/14 (15:14). 9. Genoa 8/13 (13:15). 10. Torino 9/13 (11:11). 11. Parma 10/13 (10:14). 12. AC Milan 8/12 (15:11). 13. SPAL Ferrara 9/12 (8:10). 14. Atalanta Bergamo 10/12 (17:12). 15. Cagliari 9/10 (7:10). 16. Bologna 9/8 (6:12). 17. Udinese 9/8 (8:13). 18. Empoli 10/6 (9:15). 19. Frosinone 9/2 (6:24). 20. Chievo Verona 9/-1 (7:24).

Neuer Inhalt Horizontal Line