Dieser Inhalt wurde am 1. Dezember 2019 14:35 publiziert

In der 14. Runde der Serie A kommt Juventus Turin daheim gegen Sassuolo nicht über ein 2:2 hinaus. Juve ist sogar nahe an der ersten Heimniederlage in der Meisterschaft seit Ende Mai 2018.

Seit jenem 0:1 gegen Napoli haben sich die Juventiner in nunmehr 28 Heimspielen in der Serie A nicht mehr bezwingen lassen. Im Match gegen den Mittelfeldklub Sassuolo fehlte allerdings nicht viel. Es brauchte nach 68 Minuten einen - unbestrittenen - Foulpenalty, den Cristiano Ronaldo zum 2:2 verwertete.

Innenverteidiger Leonardo Bonucci, der für Juve alle Wettbewerbsspiele dieser Saison über 90 Minuten bestritten hat, brachte den Meister nach 20 Minuten mit einem Weitschuss in Führung. Der Ivorer Jeremy Boga mit einem spektakulären Heber sowie Francesco Caputo mit seinem siebten Saisontor schafften bis kurz nach der Pause die zeitweilige Wende.

Telegramme und Rangliste

Juventus Turin - Sassuolo 2:2 (1:1). - Tore: 20. Bonucci 1:0. 23. Boga 1:1. 47. Caputo 1:2. 68. Ronaldo (Foulpenalty) 2:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 14/36 (25:12). 2. Inter Mailand 13/34 (29:12). 3. Lazio Rom 13/27 (30:14). 4. Cagliari 13/25 (25:14). 5. AS Roma 13/25 (23:14). 6. Atalanta Bergamo 14/25 (34:21). 7. Napoli 13/20 (22:16). 8. Hellas Verona 13/18 (11:11). 9. Parma 13/18 (20:17). 10. Torino 14/17 (16:20). 11. Fiorentina 14/16 (18:21). 12. Udinese 13/14 (9:20). 13. Sassuolo 13/14 (24:25). 14. AC Milan 13/14 (12:17). 15. Lecce 14/14 (18:27). 16. Bologna 13/13 (18:22). 17. Sampdoria Genua 13/12 (9:20). 18. Genoa 14/10 (15:28). 19. SPAL Ferrara 13/9 (8:19). 20. Brescia 13/7 (10:26).

Neuer Inhalt Horizontal Line