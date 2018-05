Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Nordirlands Star Rory McIlroy führt an der PGA Championship in Wentworth, dem wichtigsten Golfturnier Europas nach dem British Open, auch nach der dritten Runde. Er muss die Führung aber teilen.

Am dritten Spieltag glückte dem Italiener Francesco Molinari eine fehlerfreie 66er-Runde (6 unter Par), während sich McIlroy, der mit 67 und 65 herausragend begonnen hatte, mit einer 71 begnügen musste.

In der Schlussrunde wird alles wohl auf ein Duell zwischen dem Italiener und dem renommierten Nordiren hinauslaufen, denn sämtliche Konkurrenten liegen vier und mehr Schläge zurück.

Das ausgezeichnet besetzte Turnier in Wentworth westlich von London könnte McIlroy für die bald folgenden Majorturniere weiteres Selbstvertrauen geben. In drei Wochen steht das US Open in Shinnecock Hills im Bundesstaat New York im Programm.

