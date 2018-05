Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 25. Mai 2018 21:52 publiziert 25. Mai 2018 - 21:52

An der PGA Championship in Wentworth bei London, dem wichtigsten Golfturnier Europas nach dem British Open, tritt Rory McIlroy so stark auf wie selten in den letzten vier Jahren.

Der 29-jährige Nordire, vierfacher Gewinner von Grand-Slam-Events, übernahm mit Runden von 67 und 65 Schlägen und dem Zwischentotal von 12 unter Par die klare Führung nach zwei Runden. Er distanzierte die Konkurrenz bei Turnierhälfte um drei und mehr Schläge.

Vor allem der zweite Umgang, den er mit sieben Birdies und ohne Schlagverlust absolvierte, war eine Demonstration des einstigen Wunderkinds. McIlroys Mitspieler Alexander Noren aus Schweden sagte, es sei die beste Runde gewesen, die er je einen Konkurrenten habe spielen sehen. Noren, der zweifache Gewinner des Omega European Masters in Crans-Montana, spielt in Wentworth als Titelverteidiger.

Neuer Inhalt Horizontal Line