Die Schweizer Alpin-Snowboarderin Nicole Baumgartner beendet nach neun Jahren ihre Karriere.

In 45 Weltcup-Starts schaffte die 26-Jährige aus Uznach im vergangenen Januar als Achte ihr Bestergebnis im Weltcup. An der WM in Park City belegte sie den 15. Platz im Parallel-Slalom.

