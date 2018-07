Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 26. Juli 2018 11:30 publiziert 26. Juli 2018 - 11:30

Peter Sagan setzt die Tour de France fort, obwohl der dreifache Etappensieger sich am Mittwoch bei einem Sturz Hämatome und offene Schürfwunden zugezogen und sichtlich angeschlagen gewirkt hat.

Der dreifache Weltmeister und Träger des Grünen Trikots an der Tour werde am Donnerstag das 18. Teilstück von Trie-sur-Baïse nach Pau in Angriff nehmen, teilte sein Team Bora-Hansgrohe mit. Dem 28-jährigen Slowaken ist der sechste Sieg in der Punkte-Wertung nicht mehr zu nehmen, falls er am Sonntag die 105. Tour in Paris beendet.

