Dieser Inhalt wurde am 29. Juli 2018 20:16 publiziert 29. Juli 2018 - 20:16

Die Berner Young Boys nehmen auch in der neuen Saison früh Fahrt auf. Der Meister siegt in Lugano 2:0 und führt nach zwei Runden bereits wieder alleine die Tabelle an.

Maximaler Ertrag mit minimalem Aufwand: So kann der Sieg der Young Boys im Tessin auf einen Satz heruntergebrochen werden. Gegen die Luganesi, die das 110-jährige Bestehen ihres Klubs bei Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke in speziellen Retro-Trikots und mit zwei entscheidenden Fehlern in Geberlaune zelebrierten, führte eine starke Anfangsphase mit dem fälligen 1:0 durch Christian Fassnacht nach 27 Minuten dazu, dass die Berner den Fuss früh vom Gaspedal nahmen. Unterstützt von einem Kollektiv-Blackout der Tessiner Hintermannschaft erzielte Guillaume Hoarau eine Viertelstunde vor Schluss den zweiten Treffer.

Die Berner, so schien es, gingen nicht ans Limit. Hätte Alexander Gerndt die von David von Ballmoos vereitelte grösste Chance der Tessiner kurz vor dem 0:2 verwertet, hätten sie die Kadenz wohl noch einmal erhöht. So aber verlief die zweite Halbzeit ausgeglichen und ziemlich arm an Ereignissen. Hoaraus erster Saisontreffer war der erste Schuss aufs Gehäuse der Tessiner in der zweiten Halbzeit. Diesen bekam der Franzose sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Am Ende einer Tessiner Fehlerkette schoss der eingewechselte Eloge Yao seinen Mitspieler an, so dass der Ball einschussbereit vor Hoaraus Füsse tropfte. Beim ersten Treffer hatte Luganos Noam Baumann mit einer Fehleinschätzung bei der Freistossflanke von Miralem Sulejmani ebenfalls mitgeholfen.

YBs Konstanz ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Das 2:0 in Lugano war der 16. Sieg aus den letzten 20 Spielen in der Super League, und auch im Cornaredo deutete noch nichts darauf hin, dass auf dem Transfermarkt nach dem Verkauf von Kasim Nuhu noch ein Aderlass eintreten wird. Die übrigen Leistungsträger der letzten Saison standen auch im Tessin in der Startelf. Gerardo Seoane setzte - wie Luganos Guillermo Abascal nach dem geglückten Start in Sitten - auf die exakt gleiche Elf wie vor einer Woche beim 2:0 gegen GC. Mit einem Sieg in einer Woche gegen den ebenfalls noch makellosen FC Zürich können sich die Berner an der Spitze bereits ein kleines Polster verschaffen.

Telegramm

Lugano - Young Boys 0:2 (0:1)

4126 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 27. Fassnacht (Sulejmani) 0:1. 76. Hoarau 0:2.

Lugano: Baumann: Mihajlovic, Golemic, Daprelà, Masciangelo; Piccinocchi (68. Yao); Crnigoj (46. Ceesay), Sabbatini, Vecsei, Carlinhos; Gerndt (76. Binous).

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Wüthrich, Von Bergen, Benito; Fassnacht (81. Schick), Sow, Sanogo (64. Lauper), Sulejmani; Assalé (64. Bertone), Hoarau.

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani, Manicone, Sulmoni, Kiassumbua (alle verletzt), Young Boys ohne Lotomba (verletzt). Verwarnungen: 28. Sanogo (Foul). 66. Carlinhos (Foul). 78. Mbabu (Foul).

