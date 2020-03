Sarah Jessica Parker und ihr Ehemann Matthew Broderick sind nach mehr als 20 Jahren wieder zusammen auf der Bühne zu sehen. Sie treten im Stück "Plaza Suite" am Hudson Theatre in New York auf. (Archivbild)

Die US-Schauspieler Sarah Jessica Parker ("Sex an the City") und Matthew Broderick ("Godzilla") stehen wieder zusammen auf der Bühne - nach über 20 Jahren.

Das Ehepaar wird am Hudson Theatre in New York für 17 Wochen im Stück "Plaza Suite" zu sehen sein, wie unter anderem das Theater bekannt gab.

Die Broadwayproduktion stammt von Neil Simon, der das Drehbuch des Films "Plaza Suite" (deutsch: Hotelgeflüster) von 1971 adaptierte. In drei Akten werden drei Ehepaare in einem Hotelzimmer gezeigt, die in der aktuellen Version alle von Parker und Broderick dargestellt werden.

Parker und Broderick waren bis 1996 zusammen in verschiedenen Stücken zu sehen, unter anderem 1995 in einem Revival des Musicals "How to Succeed in Business Without Really Trying". Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat drei Kinder.

Das Stück von Regisseur John Benjamin Hickey wird vom 13. März bis 12. Juli am Hudson Theatre zu sehen sein.

