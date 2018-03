Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 14. Februar 2018 10:05 publiziert 14. Februar 2018 - 10:05

Ein Lieferwagen ist am Dienstagmorgen in Schaffhausen umgekippt: Das Fahrzeug kam wegen Glatteis ins Schleudern, fuhr die Böschung hoch, kippte dadurch auf die linke Seite und blieb so mitten auf der Strasse liegen.

Der Unfall ereignete sich um circa 8.15 Uhr auf der Hauentalstrasse, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 39-jährige Lenker konnte sich selbstständig aus dem Lieferwagen befreien und blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden und musste abtransportiert werden.

