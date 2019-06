Dieser Inhalt wurde am 1. Juni 2019 08:29 publiziert

Ein mit sechs Schafen beladener Lieferwagen ist am Freitagnachmittag in Ausserberg VS von der Strasse abgekommen und einen steilen Hang hinuntergestürzt. Der Fahrer und der Beifahrer wurden beim Selbstunfall schwer verletzt. Für einige Schafe kam jede Hilfe zu spät.

Der Transporter überschlug sich mehrmals und kam erst nach circa vierzig Metern zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte. Der Beifahrer, ein 27-jähriger Walliser, wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der 72-jährige Walliser Lenker wurde sehr schwer verletzt.

Beide Männer wurden vor Ort ärztlich versorgt und danach mit dem Helikopter ins Inselspital nach Bern überflogen. Der aufgebotene Tierarzt kümmerte sich um die überlebenden Schafe.

Der zuständige Staatsanwalt hat eine Untersuchung eröffnet.

