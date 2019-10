Dieser Inhalt wurde am 6. Oktober 2019 14:14 publiziert

An Ginger Bakers polyrhythmischen Soli messen sich Schlagzeuger bis heute. (Bild von 2013)

Der britische Schlagzeuger Ginger Baker ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren, wie die Familie auf ihrer Facebook-Seite mitteilte.

"Wir sind sehr traurig, mitzuteilen, dass Ginger am Sonntagmorgen nach langer Krankheit friedlich eingeschlafen ist", hiess es auch in einer Mail von Gary Hibbert, Medien-Repräsentant der Familie, an die Nachrichtenagentur DPA.

In den frühen sechziger Jahren war Baker der am meisten bewunderte Schlagzeuger der britischen R&B-Szene. Mit Eric Clapton und Jack Bruce hatte er die Band Cream gegründet. An Bakers polyrhythmischen Soli messen sich Schlagzeuger bis heute.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!