Eine 1,24 Kilogramm schwere Schneekrabbe hat bei einer Auktion im Westen Japans einen Rekordpreis von umgerechnet rund 46'000 Franken erzielt.

Das Krustentier wurde von einem Fischgrosshändler in der Stadt Tottori ersteigert und soll nun an ein Restaurant in der Hauptstadt Tokio weiterverkauft werden.

Es sei im Japanischen Meer vor der Küste der gleichnamigen Präfektur Tottori gefangen worden, berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Schneekrabben - ihr weisses Fleisch ist etwas süsser als das anderer Krabben - gelten als Delikatesse.

Der Preis der Schneekrabbe sei ein bisschen höher gewesen als erwartet, sagte der Fischhändler Tetsuji Hamashita dem Sender NHK. Aber er sei dennoch froh über seinen Kauf. "Ich wollte, dass die Menschen wissen, dass die Krabben in Tottori die besten sind."

Hamashita hatte bereits im vergangenen Jahr einen Rekordpreis von umgerechnet 18'600 Franken für eine Schneekrabbe gezahlt. Der Preis war damals vom Guinnessbuch der Rekorde aufgezeichnet worden.

