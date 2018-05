Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Schweden wahrt sich an der WM in Dänemark die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Die Skandinavier fertigen in Kopenhagen im ersten Halbfinal die USA gleich mit 6:0 ab.

Im Final vom Sonntag trifft Schweden entweder auf Kanada oder die Schweiz. Die USA verpassten ein weiteres Mal den Einzug in ihren ersten (!) WM-Final überhaupt und müssen mit dem Spiel um Bronze Vorlieb nehmen.

Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, als Schweden seine Führung innerhalb von 187 Sekunden mit drei Toren auf 4:0 ausbeute. Zuerst schoss Magnus Pääjärvi einen Shorthander (28.), danach erhöhten Patric Hörnqvist im Powerplay und Mattias Janmark innerhalb von elf Sekunden. Der Doppelschlag brach den USA um Superstar Patrick Kane das Genick.

Im ersten Abschnitt hatten die Amerikaner noch mitgehalten und mit 16:8 Torschüssen gar leichte Vorteile besessen. Dennoch lag Schweden bereits nach 20 Minuten in Führung. Viktor Arvidsson, ein Teamkollege von Roman Josi bei den Nashville Predators, setzte nach einem wunderschönen Angriff nach und schoss das zu diesem Zeitpunkt eher schmeichelhafte 1:0. Ab dem zweiten Abschnitt übernahmen die Schweden dann aber endgültig das Kommando.

Mit dem letztlich überaus deutlichen Sieg gegen die Amerikaner hievten sich "Tre Kronor" endgültig in die Favoritenrolle für die Goldmedaille. Vor einem Jahr in Köln hatten sich die Schweden mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Kanada den zehnten Weltmeistertitel gesichert.

Telegramm

Schweden - USA 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Kopenhagen. - 12'490 Zuschauer (ausverkauft). - SR Gofman/Gouin (RUS/CAN), McCrank/Vanoosten (CAN/CAN). - Tore: 15. Arvidsson (De la Rose, Forsberg) 1:0. 28. Pääjärvi (Backlund/Ausschluss Adam Larsson!) 2:0. 31. (30:05) Hörnqvist (Backlund, Klingberg/Ausschluss Gaudreau) 3:0. 31. (30:16) Janmark (Rakell) 4:0. 52. Arvidsson (Zibanejad) 5:0 (ins leere Tor). 58. Kempe (Backlund) 6:0. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Schweden, 3mal 2 Minuten gegen die USA.

Schweden: Nilsson; Adam Larsson, Ekman-Larsson; Klingberg, Lindholm; Wikstrand, Ekholm; Rakell, Zibanejad, Janmark; Hörnqvist, Backlund, Nyquist; Arvidsson, Kempe, Forsberg; De la Rose, Johan Larsson, Pääjärvi; Everberg, Andersson.

USA: Kinkaid; McAvoy, Butcher; Jensen, Pionk; Murphy, Martinez; Hughes; Kane, White, Debrincat; Atkinson, Bonino, Gaudreau; Lee, Larkin, Kreider; Coleman, Ryan, Thompson; Milano.

Bemerkungen: Schweden ohne Pettersson und Gustafsson, USA ohne Gibbons (alle verletzt). Lattenschuss Janmark (11.). Timeout USA (30:16). Die USA von 50:48 bis 51:07 ohne Torhüter.

