Dieser Inhalt wurde am 22. Mai 2018 14:08 publiziert 22. Mai 2018 - 14:08

An der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei (10. bis 26. Mai) kommt es in der Gruppenphase zur Neuauflage des diesjährigen Finals zwischen der Schweiz und Schweden.

Die weiteren Gegner der Mannschaft von Nationaltrainer Patrick Fischer in der Gruppe B in Bratislava sind Olympiasieger Russland, Tschechien, Norwegen, Lettland, Österreich und Aufsteiger Italien.

Die Basis für die Gruppeneinteilung bildet die Weltrangliste des Weltverbandes IIHF, in der sich die Schweizer dank des Finaleinzugs in Dänemark vom 8. in den 7. Rang verbesserten. Gemäss Ranking wäre die SIHF-Auswahl auf die Slowakei statt auf Norwegen getroffen. Die beiden Teams tauschten jedoch die Gruppe, da der Gastgeber in Kosice antreten wollte.

