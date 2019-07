Die Negativschlagzeilen rund um das geplante Sponsoring des Zigarettenherstellers Philipp Morris am Schweizer Auftritt an der Expo 2020 in Dubai haben Konsequenzen: Bundesrat Ignazio Cassis verzichtet auf die Gelder des Tabakmultis, wie das EDA am Dienstag mitteilte.

