3. August 2018 - 16:57

Der Schweizer Bahnvierer hat an den Europameisterschaften in Glasgow zumindest die Silbermedaille auf sicher. Im Final trifft das Swiss-Cycling-Quartett auf Italien.

Stefan Bissegger, Claudio Imhof, Frank Pasche und Cyrille Thièry gelang der Finaleinzug in der Mannschaftsverfolgung souverän. Die Schweizer schlugen wie schon in der Qualifikation Frankreich. Das französische Quartett ging den über 16 Runden führenden Wettkampf zu schnell an. Auf dem vierten und letzten Kilometer fiel deren Formation komplett auseinander.

Die Schweizer, die nach Hälfte der Distanz mehr als eine und vor dem letzten Kilometer immer noch eine halbe Sekunde zurücklagen, hatten sich ihre Pace deutlich besser eingeteilt. Fast bis zuletzt war der Qualifikationszweite zu viert unterwegs. Obwohl man in der letzten Runde noch zwei Franzosen aussen überholen musste und schon frühzeitiger Jubel einsetzte, resultierte in 3:56,542 auch noch ein Landesrekord.

0,25 Sekunden schneller als 2015

Die Schweizer Bestmarke hatte zuvor seit Mitte Oktober 2015 Bestand gehabt. Damals bei der Heim-EM in Grenchen, als es mit Silber zum ersten Mal seit 1978 wieder eine Medaille in der Mannschaftsverfolgung gegeben hatte, gehörte einzig Pasche bereits dem erfolgreichen Quartett an. Stefan Küng und Silvan Dillier wechselten mittlerweile komplett von der Bahn auf die Strasse, Théry Schir ist in Glasgow im Vierer nur Ersatzfahrer.

Im Final von heute Abend (ca. 19.30 Uhr) trifft das Team von Nationaltrainer Daniel Gisiger auf Italien. Der Schnellste der Qualifikation vom Donnerstag setzte sich gegen Grossbritannien - ebenfalls nach anfänglichem Rückstand - letztlich klar durch. Im Kampf um Bronze trifft Grossbritannien auf Deutschland.

