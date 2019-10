Dieser Inhalt wurde am 7. Oktober 2019 03:56 publiziert

Auszeichnungen: "Gastgeber des Jahres" ist Christian Heiss von der "Kronenhalle" in Zürich geworden. (Archivbild)

Bars in Basel und Zürich gehören zu den ausgezeichneten Einrichtungen der Mixology Bar Awards. Bei einer Gala in Berlin wurden sie am Sonntagabend geehrt.

Den Titel "Neue Bar des Jahres" bekam bei der Gala zu den Mixology Bar Awards die "Bar am Wasser" in Zürich in der Schweiz.

Schweizer "Bar des Jahres" wurde zudem das Lokal "Angels' Share" in Basel. Im Basler "Angels' Share" arbeitet auch der "Newcomer des Jahres", der eine Newcomerin ist, nämlich Rebekka Anna Salzmann.

Darüber hinaus gingen zwei weitere Auszeichnungen in die Schweiz: Die "Barkarte des Jahres" hat demnach die "Barchetta Bar & Lounge" im Zürcher "Hotel Storchen". Und "Gastgeber des Jahres" ist Christian Heiss von der "Kronenhalle" in Zürich.

