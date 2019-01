Schweizer-Bezwinger Finnland holt Gold

Dieser Inhalt wurde am 6. Januar 2019 09:29 publiziert

Finnland sichert sich an der U20-WM in Kanada die Goldmedaille. Der Schweizer Halbfinal-Bezwinger setzt sich im Final in Vancouver gegen die USA 3:2 durch.

Der 17-jährige Kaapo Kakko entschied den Final im BC Place kurz vor Schluss zugunsten der Finnen. Der Stürmer von TPS Turku, der als einer der Top-Picks für den kommenden NHL-Draft gilt, verwertete 86 Sekunden vor Ende der Partie einen Abpraller zum Siegtreffer. Die USA hatten zuvor einen 0:2-Rückstand wettgemacht.

Für die Finnen war es der dritte Titel in den letzten fünf Jahren und der fünfte insgesamt an einer U20-Weltmeisterschaft. Im Halbfinal hatten sie sich gegen die Schweiz klar mit 6:1 durchgesetzt.

