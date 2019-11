Dieser Inhalt wurde am 21. November 2019 22:50 publiziert

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller stossen an ihrem ersten internationalen Titelkampf, der EM in Helsingborg, in den den Final vor. Im Halbfinal besiegen sie Dänemark 8:5.

Die schwierigste Aufgabe haben die jungen Curler des CC Bern Zähringer noch vor sich. Im Final vom Samstag um 10 Uhr treffen Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller auf den hohen, an diesem EM-Turnier noch unbesiegten Favoriten Schweden. Schwedens Skip Niklas Edin ist vierfacher (und aktueller) Weltmeister sowie siebenfacher Europameister.

Die Schweizer hatten die Round Robin mit zwei überzeugenden Siegen gegen Schottland und Italien abgeschlossen, nachdem sie davor zwei Spiele verloren hatten. Mit der starken Darbietung im Halbfinal setzten sie ihre Steigerung in den immer wichtiger werdenden Spielen fort.

Bester Debütant seit 24 Jahren

Vor Yannick Schwaller hatten es sechs Schweizer Männer-Skips ebenfalls schon an ihrer ersten grossen Meisterschaft (WM oder EM) in den Final gebracht. Letztmals war dies allerdings 1995 der Fall. Vor 24 Jahren verlor André Flotron mit seinem Winterthurer Team den Final der EM in Grindelwald gegen die Schotten um den legendären Hammy McMillan.

Dominanz im Halbfinal

Im Round-Robin-Spiel gegen die von Mikkel Krause angeführten Dänen hatten sich die Schweizer mit 11:5 durchgesetzt. Im Halbfinal übernahmen sie das Kommando vom 1. End an. Mit einem Zweierhaus setzten sie den Gegner früh unter Druck, und mit einem gestohlenen Zweier im 5. End verschafften sie sich die vorentscheidende 5:1-Führung.

Neuer Inhalt Horizontal Line