Die Schweizer Degen-Spezialistinnen scheiterten an den Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf bereits im ersten Gefecht in den Achtelfinals.

Das Schweizer Team mit der Einzel-EM-Elften Noemi Moeschlin, Pauline Brunner, Manon Emmenegger sowie der Vorjahres-WM-Dritten Laura Stähli unterlag den als Nummer 8 gesetzten Ungarinnen mit 38:45. Die als Nummer 10 gesetzt gewesenen Schweizerinnen fechten nun noch um die Plätze 9 bis 16.

