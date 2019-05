Dieser Inhalt wurde am 23. Mai 2019 18:55 publiziert

Was für ein Drama für die Schweizer Hockeynati! An der WM in der Slowakei verlieren die Schweizer ihren Viertelfinal gegen Kanada 2:3 nach Verlängerung.

Bis 0,4 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit stand das Team von Patrick Fischer im Halbfinal, ehe Damon Severson den 2:2-Ausgleich für den Favoriten schoss. In der Overtime sorgte dann Doppel-Torschütze Mark Stone nach 5:07 Minuten für die Entscheidung.

Dank Powerplay-Toren der NHL-Spieler Sven Andrighetto (19. Min.) und Nico Hischier (drei Sekunden vor Ende des zweiten Drittels) hatten die Schweizer bis kurz vor Schluss 2:1 geführt. Dazwischen hatte Stone (26.) für die Kanadier ausgeglichen.

