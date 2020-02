Dieser Inhalt wurde am 12. Februar 2020 10:48 publiziert

Die Schweizer werden am Donnerstag zum ersten Wettkampf der Biathlon-WM in Antholz in Bestbesetzung antreten.

Für die Mixed-Staffel über 4x6 km wurden Selina Gasparin, Lena Häcki, Benjamin Weger und Serafin Wiestner nominiert. Im vergangenen Winter lief die Schweizer Mixed-Staffel (in anderer Besetzung) in Pokljuka als Zweite sogar einmal auf das Podest. In dieser Saison gab es die Plätze 6 und 10.

Die Topfavoriten kommen aus Norwegen, Frankreich und Italien.

