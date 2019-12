Dieser Inhalt wurde am 26. Dezember 2019 17:39 publiziert

Die Schweiz startet erfolgreich in die U20-Weltmeisterschaft in Tschechien. Das Team von Trainer Thierry Paterlini setzt sich in Trinec gegen Kasachstan 5:3 durch.

Nachdem die Schweizer dreimal eine Führung aus der Hand gegeben hatten, zeichneten Gian-Marco Wetter (49.) und Matthew Verboon (54.) im letzten Drittel doch noch für die drei budgetierten Punkte verantwortlich. Der nächste Gegner ist am Samstag Schweden.

