Der Burj Khalifa in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), einer der höchsten Gebäude der Welt, leuchtet in den Schweizer Farben. (@burjkhalifa)

Die Schweiz und die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) haben die jeweiligen Wahrzeichen ihrer Länder mit der Nationalflagge beleuchtet. Nachdem am Freitag das Matterhorn in den Farben der UAE geleuchtet hatte, folgte am Sonntag der Burj Khalifa mit Schweizer Flagge.

"Wir bedanken uns für die schöne und berührende Geste", schreibt die Schweizer Botschaft in den UAE und Bahrain auf Twitter in einer Mitteilung. Die Schweiz schätze dieses Zeichen der Freundschaft und der Verbundenheit zwischen den beiden Staaten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate bedankten sich ihrerseits dafür, dass die Schweiz am vergangenen Freitag das Matterhorn in den Farben der UAE beleuchtet hatte. Die Medienstelle von Zermatt Tourismus veröffentlichte auf ihrer Webseite ein entsprechendes Foto.

