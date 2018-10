Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 28. Oktober 2018 18:25 publiziert 28. Oktober 2018 - 18:25

Die Schweizer Kunstturnerinnen bieten an den Weltmeisterschaften in Doha in der Qualifikation eine solide Leistung und erreichen mit Platz 21 ihr Mindestziel.

Ilaria Käslin, Leonie Meier, Stefanie Siegenthaler, Caterina Barloggio und Anina Wildi totalisierten 149,865 Punkte und schafften damit als 21. die Qualifikation für die nächsten Weltmeisterschaften in einem Jahr in Stuttgart, wenn die restlichen neun von insgesamt zwölf Team-Plätzen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vergeben werden.

Das Ziel, die Qualifikation einer Athletin für den Mehrkampf-Final der besten 24, verpasste die STV-Riege mit den Rängen 58 und 62 klar. Teamleaderin Käslin stürzte am Boden und war am Ende nur unwesentlich besser als die 15-jährige Leonie Meier, die eine geglückte WM-Premiere feierte.

Die Dominatorin der Qualifikation war Simone Biles. Die 21-jährige Amerikanerin musste sich einzig am Stufenbarren der belgischen Europameisterin Nina Derwael geschlagen geben. Als erste Kunstturnerin überhaupt könnte Biles am Donnerstag zum vierten Mal den WM-Titel im Mehrkampf gewinnen.

