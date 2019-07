Dieser Inhalt wurde am 1. Juli 2019 11:13 publiziert

Die Schweizer Siegesserie an der WM in Hamburg ist gerissen. Am vierten Tag verlieren Adrian Heidrich und Mirco Gerson ihr zweites Gruppenspiel gegen die Letten Smedins/Samoilovs 19:21, 23:25.

Auch nach der Niederlage gegen die Europameister von 2015 hat das als Nummer 35 gesetzte Schweizer Duo gute Chancen, die Sechzehntelfinals zu erreichen. Im abschliessenden Gruppenspiel am Mittwoch treffen Heidrich/Gerson auf die bislang noch sieglosen Chilenen Gaspar Lammel/Ignacio Zavala. Direkt für die Sechzehntelfinals qualifizieren sich sich alle Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten

Das Ticket für die K.o.-Phase bereits gelöst haben die beiden makellosen Schweizer Frauen-Duos Tanja Hüberli/Nina Betschart und Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré. Mit einem dritten Sieg zum Abschluss der Vorrunde könnten sich beide am Dienstag sogar den Gruppensieg sichern.

