Mönchengladbach steht wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga. In einem packenden Spiel schlägt die Borussia Eintracht Frankfurt 4:2. Nico Elvedi und Denis Zakaria treffen.

Vor allem die zweite Halbzeit zwischen den beiden Europa-League-Teilnehmern bot einen packenden Schlagabtausch. Nachdem das Heimteam zur Pause verdient 2:0 geführt hatte, kamen die Gäste nach der Pause auf und schafften zweimal den Anschluss. Dass die Eintracht sich für die Leistungssteigerung nicht belohnen konnte, lag auch an den Schweizer Internationalen Nico Elvedi und Denis Zakaria. Elvedi schoss per Kopf das 3:1, Zakaria sorgte kurz vor Schluss mit einem platzierten Schuss zum 4:2 für die Siegsicherung.

Pech bekundete Breel Embolo. Der Basler Stürmer bereitete den Führungstreffer der Gladbacher durch Thuram in der ersten Halbzeit herrlich vor (28.), musste sich kurz darauf wegen muskulären Problemen im Oberschenkel aber auswechseln lassen.

Mönchengladbach zeigte auf die Niederlage vor einer Woche in Dortmund eine gute Reaktion und setzte sich dank dem Sieg wieder vor Bayern München an die Tabellenspitze. Diese verpasste der VfL Wolfsburg, der im ersten Spiel am Sonntag gegen Augsburg nicht über ein torloses Remis hinauskam.

Augsburg punktet auch in Wolfsburg

Fünf Minuten vor Schluss schoss João Victor den vermeintlichen Siegtreffer für Wolfsburg. Der Brasilianer stand aber vor seinem erfolgreichen Abschluss im Offside, das Hands eines Augsburger Verteidigers wurde nicht geahndet.

So musste sich der VfL mit einem Remis begnügen, dem bereits fünften in neun Meisterschaftsspielen. Das Team des Österreichers Oliver Glasner ist aber weiterhin ungeschlagen - als einziges Team der Bundesliga in dieser Saison. Vom Schweizer Trio kam bei den Wölfen niemand zum Einsatz, Admir Mehmedi ist verletzt, Renato Steffen und Kevin Mbabu sassen auf der Ersatzbank.

Augsburg holte nach dem 2:2 gegen Bayern München einen weiteren Punkt gegen ein Topteam der Liga. Das Team von Martin Schmidt verdiente sich das Remis dank einer mutigen Leistung. Zu den auffälligsten bei den Gästen gehörte Ruben Vargas, der in der 9. Minute eine erstklassige Chance verpasste und Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde. Stephan Lichtsteiner spielte durch.

Telegramme und Rangliste

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:2 (2:0). - 53'000 Zuschauer. - Tore: 28. Thuram 1:0. 45. Wendt 2:0. 59. Da Costa 2:1. 75. Elvedi 3:1. 79. Hinteregger 3:2. 85. Zakaria 4:2. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Embolo (bis 35.) und Zakaria, Frankfurt mit Gelson Fernandes (bis 83.) und Sow. 35. Embolo verletzt ausgeschieden.

Wolfsburg - Augsburg 0:0. - 22'630 Zuschauer. - Bemerkungen: Wolfsburg ohne Mbabu, Steffen (beide Ersatz) und Mehmedi (verletzt), Augsburg mit Lichtsteiner und Vargas (bis 71.).

Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 9/19 (19:9). 2. Bayern München 9/18 (24:11). 3. SC Freiburg 9/17 (17:10). 4. Wolfsburg 9/17 (11:5). 5. Borussia Dortmund 9/16 (20:11). 6. RB Leipzig 9/15 (17:10). 7. Schalke 04 9/15 (14:9). 8. Bayer Leverkusen 9/15 (14:13). 9. Eintracht Frankfurt 9/14 (16:14). 10. Hoffenheim 9/14 (11:13). 11. Hertha Berlin 9/11 (15:16). 12. Werder Bremen 9/10 (15:19). 13. Mainz 05 9/9 (10:19). 14. Fortuna Düsseldorf 9/7 (10:16). 15. Union Berlin 9/7 (9:15). 16. 1. FC Köln 9/7 (9:19). 17. Augsburg 9/7 (10:21). 18. Paderborn 9/4 (11:22).

