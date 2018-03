Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 1. März 2018 07:58 publiziert 01. März 2018 - 07:58

Die Schweizer Wirtschaft knüpft im vierten Quartal an das überdurchschnittliche Wachstum des Vorquartals an: Das Bruttoinlandprodukt (BIP) hat um 0,6 Prozent zugelegt. Das Wachstum sei breit abgestützt, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft am Donnerstag mit.

Bereits im dritten Quartal war das BIP im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent (revidiert) gewachsen. Nachdem das Jahr 2017 verhalten begonnen hatte, habe die konjunkturelle Erholung im zweiten Semester "stark an Breite und Schwung " gewonnen, heisst es in der Seco-Mitteilung. Im gesamten Jahr 2017 ist das reale BIP um 1,0 Prozent gewachsen.

Im vierten Quartal positiv beigetragen haben der private und der Staatskonsum; beschleunigt habe sich das Wachstum bei den Bauinvestitionen. Negativ war der Beitrag des Aussenhandels.

