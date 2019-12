Dieser Inhalt wurde am 29. Dezember 2019 09:54 publiziert

Grosses Glück für die Beteiligten eines schweren Verkehrsunfalls in Döttingen AG am Samstagnachmittag: Ein 65-jähriger alkoholisierter Fahrer eines Kombis hatte beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen und war frontal in den Kleinwagen gekracht.

Der Unfall ereignete sich um 14.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Der Kleinwagen wurde so heftig getroffen, dass er auf dem Dach landete. Die Mitfahrerin verletzte sich dabei aber nur leicht.

Ein Atemtest beim Unfallfahrer ergab, dass dieser mit einem Wert von 0,8 Promille unterwegs war. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde vorläufig abgenommen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

