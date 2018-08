Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 1. August 2018 08:05 publiziert 01. August 2018 - 08:05

Wimbledonfinalistin Serena Williams (WTA 2) kassierte gegen die Britin Johanna Konta (WTA 48) mit 1:6, 0:6 in 52 Minuten die deutlichste Niederlage ihrer Karriere.

Erst einmal verlor Serena Williams noch klarer - 2014 am Frauen-Masters in Singapur mit 0:6, 2:6 gegen Simona Halep. "Ich weiss, dass ich eine zillion Mal besser spielen kann", meinte Serena Williams hinterher. "Aber ich darf mir jetzt nicht zu lange den Kopf darüber zerbrechen, warum ich so klar verloren habe. Ich weiss, dass ich nicht gut spielte. Aber ich kämpfte. Und ich bewegte mich ab dem zweiten Satz auch viel besser. Aber die Gegnerin spielte eben besser."

Serena Williams brachte bloss ihr erstes Aufschlagspiel durch. Die nächsten zwölf Games gingen alle an Johanna Konta, die aber vor einem Jahr Platz 4 der Weltrangliste belegte. Williams bestritt ihr fünftes Turnier seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia und das erste seit dem Wimbledonfinal, den sie gegen Angelique Kerber in zwei Sätzen verloren hat.

