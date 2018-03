Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Mikaela Shiffrin bewegt sich im alpinen Weltcup auch in finanzieller Hinsicht in eigenen Sphären. Die Amerikanerin hat in der zu Ende gegangenen Saison einen Preisgeldrekord aufgestellt.

Exakt 702'774.88 Franken flossen auf das Konto von Mikaela Shiffrin, womit sie sogar Tina Maze in deren Traum-Winter um rund 1000 Franken übertrumpfte. Nach der Saison 2012/2013, in der sie nicht weniger als 24 Mal auf dem Podest stand, liess sich die Slowenin 701'797 Franken überweisen.

Mikaela Shiffrin verdiente gut 30'000 Franken mehr als Marcel Hirscher. Der Österreicher war bei den Männern mit 669'681 Franken dank seinem siebten Gesamtsieg in Folge zum siebten Mal in Folge auch der Geld-Krösus.

Hinter Mikaela Shiffrin reihte sich auch in der Preisgeld-Rangliste Wendy Holdener ein. Die Schwyzerin, Gewinnerin der Kombinations-Wertung, Zweite im Gesamt- und im Slalom-Klassement, kassierte 273'794 Franken. Bei den Männern belegt Beat Feuz hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen mit 260'875 Franken Platz 3.

Preisgeld-Rangliste

Weltcup-Saison 2017/2018. Männer (in Franken): 1. Marcel Hirscher (AUT) 669'681.--. 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 345'071.--. 3. Beat Feuz (SUI) 260'875.--. Ferner: 14. Ramon Zenhäusern (SUI) 84'496. --.

Frauen: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 702'774.88. 2. Wendy Holdener (SUI) 273'794.--. 3. Lindsey Vonn (USA) 264'430.--. Ferner: 7. Tina Weirather (LIE) 205'622.--. 12. Lara Gut (SUI) 121'264.--. 18. Jasmine Flury (SUI) 65'805.--. 20. Mélanie Meillard (SUI) 53'465.--.

