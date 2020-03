Dieser Inhalt wurde am 20. März 2020 15:00 publiziert

Im Kanton Tessin sind sieben weitere Personen durch das Coronavirus gestorben. Bis Freitagmittag wurden 834 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt sind damit bisher 22 Menschen im Tessin an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Am Donnerstagmorgen waren es noch 638 Personen gewesen, die positiv auf Coronavirus getestet wurden, hiess es an der Medienkonferenz des kantonalen Führungsstabs im Tessin am Freitag.

Damit haben sich innert 24 Stunden 196 neue Personen mit dem Virus infiziert. Sieben weitere Menschen starben seit Donnerstagmittag im Südkanton an der Lungenkrankheit Covid-19.

