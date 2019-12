Dieser Inhalt wurde am 22. Dezember 2019 14:46 publiziert

Henrik Kristoffersen sorgt für den ersten norwegischen Sieg im Riesenslalom-Klassiker von Alta Badia. Marco Odermatt fällt vom 2. auf den 5. Platz zurück und muss mit der Bahre abtransportiert werden.

Der 25-jährige Kristoffersen setzte sich gut drei Zehntel vor dem überraschenden Franzosen Cyprien Sarrazin und dem drittplatzierten Slowenen Zan Kranjec durch. Er folgte damit auf Marcel Hirscher, der im Klassiker auf der Gran Risa zuvor sechsmal in Folge triumphiert hatte.

Während der 25-jährige Cyprien Sarrazin im zweiten Lauf vom 22. Platz auf das Podest vorpreschte, brachte der Nachmittag für Marco Odermatt wenig Erfreuliches. Der Nidwaldner fiel vom 2. in den zwar immer noch guten 5. Schlussrang zurück, er verletzte sich aber bei seiner Fahrt auf der ramponierten Piste womöglich am Knie. Der 22-jährige wurde mit der Bahre aus dem Zielraum abtransportiert.

Bei schwierigen Bedingungen hatte sich Odermatt am Morgen im Schneetreiben und unter Flutlichteinsatz an zweiter Stelle hinter dem letztlich auf Platz 11 durchgereichten Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen eingereiht. Er war damit der beste von sechs Schweizern in den ersten 18 mit weniger als einer Sekunde Rückstand.

Von dem Schweizer Sextett schaffte letztlich keiner im zweiten Durchgang einen Exploit. Loïc Meillard war Elfter bei Halbzeit und wurde Zwölfter, Justin Murisier rutschte vom 8. in den 15. Rang ab. Für Gino Caviezel resultierte der 17. Rang, Cédric Noger und Thomas Tumler belegten die Plätze 25 und 29. Marco Odermatt entglitt sein dritter Riesenslalom-Podestplatz gleich zu Beginn des zweiten Laufs. Dank einem Effort im untersten Teil der verkürzten Strecke betrug die Differenz zum Podest 44 Hundertstel.

In den letzten sechs Jahren hatte sich in Alta Badia stets Marcel Hirscher durchgesetzt. Nun trat mit Kristoffersen jener Fahrer in die Fussstapfen des zurückgetretenen Österreichers, der auch im Dolomiten-Klassiker zweimal Zweiter hinter Hirscher war (2015 und 2017). Mit seinem 20. Weltcupsieg übernahm der Norweger wieder die Führung im Gesamtweltcup.

Am Montag folgt für die Männer in Alta Badia ein Parallel-Riesenslalom.

