Das Mannschaftszeitfahren der 106. Tour de France wird eine Beute des Teams Jumbo-Visma. Der schon am Vortag siegreiche Niederländer Mike Teunissen behält das Leadertrikot.

Die niederländische Formation Jumbo-Visma setzte sich auf der vorwiegend flachen Strecke in der belgischen Hauptstadt, welches in Brüssel über 27,6 km vom Palais Royal zum Atomium führte, mit 20 Sekunden Vorsprung überlegen vor dem britischen Team Ineos um den Vorjahressieger Geraint Thomas und den Tour-de-Suisse-Sieger Egan Bernal durch. Rang 3 in der 2. Etappe ging an das belgische Team Deceuninck-Quick Step (0:21 zurück).

Am Montag kehrt die Tour de France nach Frankreich zurück. Auf den 215 km vom belgischen Binche nach Èpernay in der französischen Champagne stehen vier Bergwertungen auf dem Programm, allesamt auf den finalen 50 Kilometern, womit die reinen Sprinter chancenlos sein werden. Vielmehr scheint die 3. Etappe auf einen Fahrer wie den Slowaken Peter Sagan zugeschnitten.

