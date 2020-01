Gelungene Rückkehr von Clint Capela nach einer Woche Verletzungspause: Der Genfer gewinnt mit den Houston Rockets 130:104 gegen die Denver Nuggets.

Houston hatte viel in diesen Jahresabschluss vor heimischem Publikum investiert. Am Sonntag hatten die Rockets ihr Startrio James Harden, Russell Westbrook und Clint Capela geschont und prompt in New Orleans verloren. An Silvester waren die drei dann wie gewohnt die Matchwinner.

Capela gelang nach einer Woche Absenz wegen einer Verletzung an der Ferse mit 16 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. Beste Skorer waren Harden mit 35 und Westbrook mit 29 Punkten.

Neuer Inhalt Horizontal Line