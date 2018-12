Siege für Valon Behrami und Remo Freuler

Dieser Inhalt wurde am 29. Dezember 2018 22:44 publiziert

Valon Behrami erzielt für Udinese sein erstes Saisontor. Der Schweizer Mittelfeldspieler trifft in der 19. Runde der Serie A beim 2:0-Heimsieg gegen Cagliari zum Schlussresultat.

Dank dem ersten Sieg in der Meisterschaft seit fünf Spielen und dem 24. November setzte sich Udinese etwas von den Abstiegsplätzen ab. Der Vorsprung auf Rang 18 beträgt nun fünf Punkte. Behrami war kurz vor Ablauf einer Stunde mit einem Flachschuss aus rund 20 Metern erfolgreich. Es war der erste Treffer des Tessiners in der Meisterschaft seit dem 28. Januar 2018.

Hattrick von Ilicic

Einen erfolgreichen Abschluss der Vorrunde erlebte auch Remo Freuler. Der Zürcher kam mit Atalanta Bergamo zu einem erstaunlichen 6:2-Auswärtssieg gegen Sassuolo. Grosse Figur beim deutlichen Erfolg war der Slowene Josip Ilicic, der erst nach einer Stunde eintrat und darauf zwischen der 74. und 92. Minute einen Hattrick realisierte. Der Stürmer hatte bereits im Oktober beim 5:1 gegen Chievo Verona drei Tore erzielt - in allen anderen Spielen ging er leer aus.

Atalanta hat in der Altjahrswoche aus den Spielen gegen Leader Juventus Turin und Sassuolo vier Punkte geholt und scheint von der enttäuschenden vorweihnachtlichen 1:3-Niederlage gegen Genoa erholt. Als Achter ist das Team aus Bergamo zwar ausserhalb der Europacup-Plätze klassiert, doch beträgt der Rückstand auf Rang 4 und eine Champions-League-Platzierung nur vier Punkte.

Juventus siegt dank VAR

Cristiano Ronaldo führte Juventus Turin mit zwei Toren zum nächsten Sieg. Der Portugiese verhalf dem Meister im letzten Heimspiel des Jahres mit seinen Saisontoren 13 und 14 zu einem 2:1 gegen Sampdoria Genua. Mit 53 von 57 möglichen Punkten liegt Juventus damit weiter souverän an der Tabellenspitze. Insgesamt verbuchte der Serienmeister saisonübergreifend 101 Punkte im Jahr 2018.

Ronaldo brachte Juventus bereits nach 108 Sekunden in Führung und erzielte in der 65. Minute das Siegtor mittels Penalty. Aufregung gab es in der Nachspielzeit, als der vermeintliche Ausgleich für die Gäste vom Schiedsrichter mit Hilfe des VAR wegen Offsides annulliert wurde. Sampdoria-Trainer Marco Giampaolo regte sich vor allem über den Siegestreffer von Juventus auf. Der Schiedsrichter hatte den Handspenalty erst nach Konsultation des Videos gegeben. Giampaolo sprach hinterher von einem "Geschenk für Juventus".

Higuain triff wieder

Milan kam nach vier Spielen ohne Sieg und Tor zu einem 2:1-Heimerfolg gegen SPAL Ferrara und rückte auf Platz 5 und bis auf einen Punkt an die Champions-League-Ränge heran. Für die Entscheidung im einseitigen Spiel sorgte Gonzalo Higuain in der 64. Minute. Es war das erste Tor für den argentinischen Stürmer seit dem 28. Oktober und nach neun Pflichtspielen in Serie ohne Treffer.

Telegramm/Resultate

Juventus Turin - Sampdoria Genua 2:1 (1:1). - 40'641 Zuschauer. - Tore: 2. Ronaldo 1:0. 33. Quagliarella (Handspenalty) 1:1. 65. Ronaldo (Handspenalty) 2:1.

Empoli - Inter Mailand 0:1 (0:0). - 10'393 Zuschauer. - Tor: 72. Keita Baldé 0:1. - Bemerkung: Empoli mit Untersee.

Sassuolo - Atalanta Bergamo 2:6 (0:2). - 8000 Zuschauer. - Tore: 19. Zapata 0:1. 42. Gomez 0:2. 51. Duncan 1:2. 54. Mancini 1:3. 57. Duncan 2:3. 74. Ilicic 2:4. 87. Ilicic 2:5. 92. Ilicic 2:6. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Parma - AS Roma 0:2 (0:0). - 17'9997 Zuschauer. - Tore: 58. Cristante 0:1. 75. Ünder 0:2.

Udinese - Cagliari 2:0 (1:0). - 20'000 Zuschauer. - Tore: 39. Pussetto 1:0. 57. Behrami 2:0. - Bemerkungen: Udinese mit Behrami. 51. Rote Karte gegen Ceppitelli (Cagliari). 59. Cragno (Cagliari) wehrt Foulpenalty von Lasagna ab. 79. Rote Karte gegen Mandragora (Udinese).

Napoli - Bologna 3:2 (1:1). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 16. Milik 1:0. 37. Santander 1:1. 51. Milik 2:1. 80. Danilo 2:2. 88. Mertens 3:2. - Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Milan - SPAL Ferrara 2:1 (1:1). - 48'070 Zuschauer. - Tore: 13. Petagna 0:1. 16. Castillejo 1:1. 64. Higuain 2:1. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez, SPAL Ferrara ohne Djourou (verletzt). 89. Gelb-Rote Karte gegen Suso (Milan).

Die weiteren Resultate: Chievo Verona - Frosinone 1:0. Genoa - Fiorentina 0:0. Lazio Rom - Torino 1:1.

Rangliste:

Rangliste: 1. Juventus Turin 19/53 (38:11). 2. Napoli 19/44 (37:17). 3. Inter Mailand 19/39 (31:14). 4. Lazio Rom 19/32 (28:21). 5. AC Milan 19/31 (26:20). 6. AS Roma 19/30 (34:24). 7. Sampdoria Genua 19/29 (32:23). 8. Atalanta Bergamo 19/28 (39:27). 9. Torino 19/27 (24:19). 10. Fiorentina 19/26 (25:18). 11. Parma 19/25 (17:23). 12. Sassuolo 19/25 (30:32). 13. Cagliari 19/20 (17:25). 14. Genoa 19/20 (25:35). 15. Udinese 19/18 (16:23). 16. SPAL Ferrara 19/17 (15:27). 17. Empoli 19/16 (22:37). 18. Bologna 19/13 (15:29). 19. Frosinone 19/10 (12:37). 20. Chievo Verona 19/8 (14:35).

Neuer Inhalt Horizontal Line